Il répond finalement à Cristiano Ronaldo : «Manchester doit le renvoyer»

La chanteuse Shakira et le désormais ex-footballeur Gerard Piqué se sont disputés lors de l’accord de garde de leurs enfants Milan et Sasha à cause de la petite amie de l’athlète Clara Chía Martí.

Le 8 novembre, Piqué et la Colombienne se sont arrangés pour que l’interprète de Monotonía déménage avec ses enfants à Miami et le Catalan pourra être avec eux 10 jours par mois dans cette ville, en plus de passer Noël. Dans l’émission espagnole Socialité, il a été dit qu’entre l’ex-partenaire il y avait beaucoup de désaccord lors de la rencontre.

Selon l’émission télévisée, il y a eu un moment où Gérard «a quitté la réunion pour manger avec ses parents et, à son retour, s’est disputé avec Shakira pour savoir avec qui les enfants allaient passer les vacances», puisque l’athlète aurait toujours rejeté l’idée de la mère de ses enfants allant vivre avec les enfants dans un autre pays.

Lors de la dernière journée de négociations entre les célébrités, la chanteuse aurait été agacée par ce qui s’est passé avec son ex. Selon les informations d’El Mundo et de Socialité, l’homme d’affaires également aurait reçu plusieurs appels de Clara Chía Marti, qui auraient interrompu la rencontre. Clara aurait encouragé l’ancien joueur du FC Barcelone à finir de trouver un accord.