Il règle ses comptes avec Cristiano Ronaldo : «le gars pollue toute l’équipe»

Ninel Conde a été l’une des célébrités qui possède une silhouette spectaculaire, et ce sont sans aucun doute ses photos de looks de plage avec lesquelles elle laisse plus d’un de ses fans à bout de souffle, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre et peu importe quand essaie de montrer dans des bikinis audacieux.

La native des États du Mexique, qui a eu 46 ans le 29 septembre, est l’une des célébrités qui a ouvert son compte OnlyFans avec un grand succès, rejoignant d’autres artistes bien connus tels que Sugey Ábrego et Yanet García, quelque chose que ses millions de followers attendaient avec enthousiasme, car la chanteuse a commenté dans diverses interviews que ses fans lui avaient déjà demandé.

Conde est considérée comme l’une des célébrités qui revendique une silhouette incroyable à plus de 45 ans, et les photos qu’elle partage sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et Twitter le confirment.

Puisqu’elle profite sans aucun doute de sa silhouette tout en courbes en s’habillant de vêtements ajustés et révélateurs, comme des mini robes, ou des bodys avec des transparences et des strass avec lesquels elle conquiert sur scène.

Bien que Ninel soit tombée amoureuse des réseaux sociaux avec plusieurs de ses tenues, ce sont les bikinis qui l’ont couronnée comme l’une des reines du look, puisqu’elle est une artiste qui n’a pas peur d’essayer toutes sortes de styles.

Et que c’est ainsi que ses fans ont pu la voir à travers ses comptes officiels, où elle est très active et partage constamment du contenu, avec des designs métalliques et brillants modernes, ou les plus classiques, dans des couleurs telles que le bleu, le jaune, le rouge et le vert.

Ninel a commencé sa carrière en 1995, après avoir remporté le concours Señorita Estado de México. Son goût pour la comédie l’a amenée à étudier le théâtre et l’expression corporelle, ainsi que des cours de chant.

Elle a été un talent pour les chaînes de télévision les plus importantes, telles que Televisa, TV Azteca et Univisión. En 1997, elle est devenue mère pour la première fois avec l’acteur Ari Telch, en 2014, elle a eu son deuxième enfant avec l’homme d’affaires Giovanni Medina.