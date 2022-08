Il provoque Cristiano Ronaldo : «Lève-toi maintenant et parle»

Suite à un message publié sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a attiré l’attention d’un grand footballeur mancunien. Il s’agit de Gary Neville qui invite le portugais à rapidement réagir sur sa situation estivale.

Manchester United ne vit pas son meilleur moment. La crise des résultats sportifs et la difficulté à recruter de nouveaux joueurs pour aider à atteindre les objectifs viennent détériorer le projet passionnant qui a débuté cet été avec l’aide d’Eric tn Hag. De plus, le nom de Cristiano Ronaldo ne cesse de survoler les bureaux des diables rouges.

Les rumeurs sur son éventuel départ continuent de menacer United, bien qu’aucune équipe ne décide d’embaucher le Portugais. De plus, Ronaldo a publié une déclaration sur Instagram, annonçant qu’il fera bientôt une interview pour mettre les choses au point. Face à ces déclarations du footballeur portugais, l’une des voix les plus critiques avec United ces derniers temps, l’ancien footballeur mancunien Gary Neville, a répondu à Ronaldo sur Twitter.

«Pourquoi le plus grand joueur de tous les temps (à mon avis) doit-il attendre deux semaines pour dire la vérité aux fans de Manchester United? Levez-vous maintenant et parlez. Le club est en crise et a besoin de dirigeants pour diriger. Il est le seul qui peut saisir cette situation par la peau !», a déclaré l’ancien footballeur sur Twitter.

Selon la BBC, il y a des gens au sein du club qui blâment Cristiano Ronaldo pour les problèmes de United et déclarent que tant qu’il ne partira pas, ils ne commenceront pas à être résolus. Selon les dernières informations, le portugais serait en route pour signer au Borussia Dortmund.