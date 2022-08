Il pourrait finalement jouer à Naples !

Après de nombreuses spéculations sur le fait que Cristiano Ronaldo quitterait Manchester United, de nouveaux prétendants ont maintenant émergé, et l’un d’eux est Napoli.

Selon le portail italien Calciomercato, Napoli a jeté son dévolu sur Cristiano Ronaldo et serait prêt à négocier pour le Lusitanien. Chucky Lozano peut entrer dans cette transaction qui n’a pas non plus été du goût de Luciano Spalletti. Selon le portail italien, Manchester United serait prêt à lâcher 20 millions d’euros pour l’Aztèque et à donner Cristiano Ronaldo, puisque la valeur marchande des deux est très similaire. La meilleure offre que l’équipe du sud de l’Italie puisse présenter est que le Portugais jouera en Ligue des champions comme il l’a toujours souhaité.

Another hero for the city of #Napoli? Aurelio De Laurentis wants to bring #CristianoRonaldo to the club and make a repeat of Diego #Maradona’s heroics. #Cristiano #Ronaldo #CR7 #SSNapoli #365Scores pic.twitter.com/3T6cVA4hqO

