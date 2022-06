Il perd 7 millions d’euros par an, les 2 troncs qui ne veulent pas quitter le Real Madrid

Le Real Madrid a deux problèmes lorsqu’il s’agit de remplacer des éléments de son équipe. Le terminal des départs que l’institution merengue veut ouvrir pour cet été voit ses passagers confirmés, mais peu d’entre eux ont leurs billets pour embarquer en dehors de Bernabeu. Deux de ces footballeurs sont Jesús Vallejo et Mariano Díaz.

Le central et l’attaquant n’ont pas l’intérêt des équipes en ce moment. Le premier pour son manque de minutes et le second pour les offres qu’il a rejetées l’été dernier et lors du dernier marché d’hiver.

Le défenseur est un autre de l’équipe, mais il n’a pas un poids pertinent. Vallejo place économiquement. Dans le sport, les choses sont différentes. L’arrière central a trouvé une place dans l’équipe après avoir remodelé une défense qui a perdu Sergio Ramos et Varane.

Les économies pour le club étaient importantes. Il est passé d’avoir une dépense de 20 millions d’euros entre ces deux joueurs à un peu plus de 14 entre ce que chargent David Alaba et l’Aragonais. La plus petite portion est le peu plus de 2 millions de Jésus. Mais il ne joue pas.