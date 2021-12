Il n’y en a que 10 dans le monde : la nouvelle voiture millionnaire de Cristiano Ronaldo

Le fils de Beckham est devenu une véritable revendication publicitaire pour laquelle les principales firmes le tirent au sort. Le jeune homme est déjà une star.

Romeo Beckham est prêt à suivre les traces de son David. Le deuxième fils de la légende de Manchester United et Victoria Beckham est un digne héritier de son père : la même passion pour le football, engagé pour les mêmes causes et une valeur sûre de la part des principales marques. Et c’est que le jeune de 19 ans n’arrête pas de signer des contrats juteux avec certaines des plus importantes entreprises de mode.

L’adolescent a récemment annoncé via ses réseaux sociaux sa signature pour la marque de sport Puma. Un partenariat de longue date avec lequel il devient une compétence directe de David Beckham puisque l’ancien footballeur anglais a un contrat à vie avec Adidas.

Roméo annonce cette nouvelle aventure publicitaire en portant les bottes qu’il portera à chaque fois qu’il entrera sur le terrain en tant qu’attaquant du club Fort Lauderdale CF de l’USL League One, une équipe affiliée à l’Inter Miami de la MLS, propriété de son père.

Roméo Beckham est très excité après avoir signé ce contrat avec la marque de sport populaire car il lui permet de combiner deux de ses grandes passions : le football et la mode. Le footballeur portera la Puma Future Z 1.2, un modèle qui porte également l’une des stars du Paris Saint Germain, Neymar, et dont il fait l’éloge.

Son admiration pour Neymar

Le fils de David et Victoria Beckham avoue que le footballeur brésilien est une véritable inspiration pour lui. «Neymar est incroyable et j’adore le regarder jouer. Il m’a envoyé un message quand il m’a vu avec Puma et ça a fait ma journée», raconte l’Anglais.

À propos de son joueur préféré, il est clair : «Thierry Henry a toujours été l’un de mes joueurs préférés, certains des buts qu’il a marqués étaient incroyables.» «S’il y avait deux joueurs avec qui j’aimerais avoir son talent, ce serait Thierry Henry et, bien sûr, mon père», conclut-il.