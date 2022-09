«Il n’y a pas débat…», Klopp désigne le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Dans l’éternel débat sur la question de savoir qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l’actuel manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a une position bien définie. Lorsqu’on lui a posé cette question, le tacticien allemand a divisé sa réponse en trois parties.

Tout d’abord, il a reconnu sans hésiter qu’il restait fidèle au capitaine de l’équipe nationale senior d’Argentine. Il a ensuite identifié le capitaine du Portugal comme un joueur parfait.

Il a fait savoir qu’il avait également beaucoup d’admiration pour lui. Et enfin, il a expliqué qu’il aime et est plus surpris par le style de jeu de la légende du FC Barcelone.

«Pour moi, (Lionel) Messi. Mais vous ne pourriez pas admirer (Cristiano) Ronaldo plus que je ne le fais déjà. L’explication est la suivante : nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. Mais Messi a des exigences physiques beaucoup plus faibles dès la naissance. Si vous pouviez peindre un footballeur parfait, il serait aussi grand que (Cristiano) Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi vite que (Cristiano) Ronaldo et même, ajouté à tout cela, il y aurait son attitude. Il est absolument parfait et professionnel… il ne pourrait pas être meilleur», a déclaré le vainqueur de l’UEFA Champions League lors d’une conversation (2020) avec la chaîne officielle freekickerz.

«Et de l’autre côté, il y a le petit Messi, qui fait paraître tout si simple. C’est pourquoi je l’apprécie un peu plus en tant que footballeur sur le terrain. Cependant, Cristiano Ronaldo est aussi un joueur absolument incroyable», a-t-il déclaré.

En conclusion, Jurgen Klopp ne pourrait avoir plus de respect pour Cristiano Ronaldo. Mais, au niveau du talent et des compétences, il place Lionel Messi à son propre niveau historique. En fait, lorsqu’il l’a affronté en Coupe d’Europe, il l’a désigné comme le meilleur footballeur qu’il ait jamais vu