Il n’y a pas de retour en arrière : la mauvaise nouvelle qui a découragé Diego Simeone

Ansu Fati est l’un des joueurs les plus talentueux et les plus prometteurs au monde, et en plus de se démarquer sur le terrain avec son incroyable capacité, l’attaquant de Barcelone est également un jeune très axé sur les affaires, ayant récemment surpris tout le monde avec un nouveau projet.

Avec seulement 19 ans et des millions d’euros sur ses comptes bancaires, Ansu sait très bien que la vie est quelque chose de plus profond que de gaspiller des luxes et des extravagances inutiles et c’est pour cette raison qu’il a décidé d’entreprendre un projet ambitieux qui, en plus de générer de grandes revenu économique, il servira également d’inspiration pour les jeunes du monde entier

Il s’avère que le joueur de Barcelone a sorti sa propre saga de livres pour enfants avec lesquels il entend raconter son histoire, car, avant de rejoindre l’équipe blaugrana, il a traversé des moments vraiment difficiles en Guinée-Bissau, son pays d’origine.

«Très heureuse de partager avec vous que la première partie de ma petite histoire sort demain. J’espère que ça plaira aux enfants et que ça les inspirera à réaliser leurs rêves», a écrit Ansu Fati depuis son compte sur le réseau social Instagram, où il a partagé tous les détails du lancement de ses histoires.

Comment s’appelle le livre d’Ansu Fati ?

«Ansu Fati: la première finale» est le nom du premier volet de l’histoire du joueur, qui sera distribué par la société Penguin Random House dans un format très adapté aux enfants, car il s’agit d’un dessin animé divertissant qui raconte la vie du joueur.

«Les livres mélangent l’histoire vraie d’Ansu et de ses valeurs avec des aventures de football pleines d’action et pleines d’humour. Ils sont présentés sous forme de roman graphique pour attirer les premiers lecteurs dès le départ», a écrit l’éditeur à propos des livres d’Ansu Fati.