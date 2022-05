Il n’en veut pas : «Cristiano Ronaldo est responsable de tout…»

L’attaquant uruguayen Luis Suárez s’est rendu ce mercredi sur les réseaux sociaux pour officialiser le départ tant annoncé de l’Atlético Madrid.

Le footballeur de 35 ans est passé de Barcelone aux colchoneros en 2020/21, après avoir été sacré champion cette même saison. En deux saisons au club de la capitale espagnole, Suárez a marqué 34 buts en 83 matchs.

Le joueur a déclaré : «Je n’oublierai jamais l’affection de chacun de vous dès le premier instant. Je pars reconnaissant à mes coéquipiers, qui m’ont toujours traité comme un de plus, et à tout le staff qui travaille au quotidien, avec beaucoup de sacrifices, pour que ceux qui jouent ne manquent de rien. Gagner une ligue avec l’Atleti est quelque chose d’inexplicable et encore plus à cause de la façon dont elle a été gagnée. Je dis au revoir à tout le monde, fier de ces belles années et heureux qu’ils m’aient fait confiance. Ma famille et moi serons toujours reconnaissants».