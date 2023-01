Il ne veut pas d’elle proche : le plus jeune fils de Shakira et Gerard Piqué ne supporte pas Clara Chía

Les enfants de Shakira et Gerard Piqué, Milan et Sasha, ont été laissés au milieu de la séparation de leurs parents. La situation a beaucoup affecté les enfants, non seulement à cause de la rupture de leurs parents, mais aussi à cause du scandale médiatique qui l’entoure, notamment avec l’apparition de Clara Chía Martí.

Dans ce contexte, ils assurent que le fils cadet de l’interprète de ‘Te Felicito’ et de l’ancien joueur de Barcelone ne supporte pas la nouvelle petite amie de son père et ne veut pas l’avoir dans les parages. Selon un média espagnol, Sasha essaie d’éviter à tout moment le jeune homme de 23 ans.

Ainsi, avec ces informations, on comprend désormais mieux ce qui s’est passé il y a quelques semaines pour les vacances, plus précisément le 30 décembre.

Un journaliste avait rapporté que le jour où Gerard Piqué était allé chercher ses enfants pour passer le Nouvel An avec eux, Sasha avait pleuré inconsolable et crié «maman».

Non seulement cela s’est produit parce que le garçon a une grande complicité avec Shakira, mais aussi parce qu’il ne voulait pas partir avec son père et sa nouvelle petite amie. De son côté, Milan gère la pause de manière plus sereine et peut vivre avec la présence de Clara Chía Martí.

Comprenant la situation, l’interprète de ‘Monotonía’ aurait interdit à Piqué de laisser ses enfants passer du temps avec l’employé de Kosmos. Pourtant, après la publication de la première photo ensemble, l’ancien défenseur barcelonais souhaite que sa compagne commence à s’intégrer dans la famille.