Il ne veut pas de Messi et prévient : «Il ne reviendra pas à Barcelone parce que…»

Cristiano Ronaldo est sans aucun doute l’un des footballeurs les plus influents et les plus décisifs au monde, il est donc normal qu’il assume un rôle de premier plan dans toutes ses équipes, bien que les choses ne fonctionnent pas toujours pour lui et qu’il se retrouve dans situations difficiles très inconfortables.

Le retour de Cristiano à Manchester United a été l’une des nouvelles les plus discutées de l’année dernière et, malgré le fait que le joueur a le CV pour pouvoir appartenir à n’importe quelle grande équipe, il a décidé de mettre de côté ses priorités économiques afin d’habiller le t-shirt de ses amours.

Cristiano Ronaldo a accepté de réduire considérablement son salaire à condition que l’équipe lui verse des primes lucratives pour atteindre les objectifs, cependant, cette saison a été chaotique pour l’équipe et les Portugais ont gagné des revenus importants.

Selon les médias britanniques, Cristiano a dû dire adieu à 5 millions de dollars, puisque le conseil d’administration de United lui avait promis 3 millions pour atteindre la finale de la Ligue des champions et 2 autres millions pour remporter la Premier League, deux buts qui lui ont échappé des mains au équipe.

Combien a gagné Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

La chose la plus ironique à propos de l’affaire est qu’il y a un an, la réalité du joueur était complètement différente, car en tant que star de la Juventus, il facturait le montant impressionnant de 900 000 euros par semaine.

Actuellement, le salaire de Cristiano Ronaldo est d’environ 30 millions d’euros par saison, un chiffre qui, bien que non négligeable, pourrait être plus élevé si l’équipe avait atteint ses objectifs.