Il ne joue jamais pour le Bayern et le FC Barcelone le veut sur le prochain marché

Interrogé par BeIn Sports, Sadio Mané, l’attaquant des Reds a par ailleurs donné sa préférence entre gagner la Ligue des Champions ou remporter le fameux Ballon d’or.

«Vous savez, je suis un joueur collectif. Je ne pense pas forcément aux trophées individuels. Si on me demande de choisir être le Ballon d’Or et la Ligue des Champions, je choisis la Ligue des Champions», a ainsi confié Sadio Mané à BeIn Sports.

L’attaquant sénégalais réussit une saison collectivement inégalée et individuellement au niveau. Il est le challenger principal de Karim Benzema pour le Ballon d’Or 2022. Cela va sans doute se jouer en finale de la Ligue des Champions.

Après avoir déjà gagné la Coupe de la Ligue aux dépens des Blues de cette façon, Liverpool a décroché la FA Cup ce samedi en battant à nouveau Chelsea aux tirs au but (0-0, 6-5 t.a.b.).

Le rêve d’un incroyable quadruplé est toujours possible pour les Reds, qui ont perdu Mohamed Salah sur blessure.