Il ne joue jamais et veut quitter le Bayern Munich de Robert Lewandowski

Une journée totalement agitée en France, c’est que le magazine L’Equipe a sorti en pleine crise du PSG, le salaire mensuel perçu par les footballeurs de Ligue 1, une information qui a suscité des critiques autour du Real Madrid.

Cette information concerne également le Merengue, dérivé d’une ancienne figure blanche, venu dans le championnat de France cette saison en tant qu’agent libre, sans les laisser entrer à Madrid pour sa passe et maintenant il est révélé qu’il facture beaucoup moins qu’au Real.

Sergio Ramos sera sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de la riche histoire du Real Madrid, puisqu’il a porté le maillot des Merengue pendant 16 saisons et a décidé de partir sans parvenir à un accord sur son nouveau contrat, dans lequel la Maison Blanche lui a proposé une réduction de son salaire.

Ramos a accepté son arrivée au PSG, mais on ne savait pas combien était son salaire, on a supposé qu’il était l’un des plus élevés de l’équipe, mais avec la publication du rapport L’Equipe, il est surprenant que le footballeur Sevillano facture beaucoup moins cher qu’à Madrid.

Le salaire de Ramos à Paris est de 791 666 euros nets, un salaire qui ne fait pas partie du top 10 de l’équipe française, donc le joueur espagnol gagne 10 millions bruts par an, tandis que les Merengue son salaire net était de 12 millions, clairement bien au-dessus de ce que le PSG perçoit.

La saison de Ramos au PSG

Sergio Ramos est arrivé à Paris comme l’un des renforts vedettes avec Messi, Donnaruma, Hakimi et Wijnaldum, dans ce qui devait être une équipe qui détruirait tout le monde en Europe, mais ce n’était pas comme ça, encore moins pour Ramos.

L’ancien défenseur du Real Madrid n’a disputé que cinq matchs cette saison, 4 en championnat et un en Coupe de France, réussissant à inscrire un but contre le Stade de Reims, le reste de la campagne, qu’il a passé à l’infirmerie, peut-être avec ça Votre salaire est justifié.