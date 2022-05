Il ne joue jamais et a assuré : «Ce sera ma meilleure année au Real Madrid…»

Eden Hazard est l’un des joueurs les plus relégués de cette saison de rêve pour le Real Madrid. L’équipe de Carlo Ancelotti a couronné la campagne avec la Liga, l’UEFA Champions League et la Super Coupe d’Espagne, mais le Belge n’a vu que quelques minutes dans les trois compétitions.

Au milieu de la fête pour Orejona, euphorique car on ne l’avait pas vu depuis longtemps, Hazard a assuré que la saison prochaine il brillera comme jamais auparavant.

Hazard est arrivé au Real Madrid en 2019 avec la lourde tâche de remplacer le départ de Cristiano Ronaldo. Malgré les 160 millions que les Merengue ont versés au Belge, faisant de lui le renfort le plus cher de l’histoire du club, l’attaquant n’a jamais réussi à s’installer dans l’institution.

Produit de mauvaises habitudes alimentaires et d’une série de blessures, dont une se distingue notamment à sa cheville droite qui l’a longtemps éloigné des courts, Eden Hazard n’a pas atteint sa meilleure version depuis son arrivée à Madrid.

Après une nouvelle saison à oublier personnellement, mais grâce à la belle campagne de l’équipe qui passe inaperçue, le joueur s’est tourné vers les micros et a fait une promesse qui excite les madridistas : «Je suis sûr que l’année prochaine sera mon année».

Malgré le fait que plusieurs voix aient supposé que le Belge partirait dès la saison prochaine, l’échec de l’opération Mbappé donne au joueur une nouvelle opportunité avec le maillot merengue.

Eden Hazard cherchera à atteindre sa meilleure version la saison prochaine et à remporter une course dans laquelle il a devant lui Vinicius Jr. et Rodrygo, pour devenir un partant régulier du 11 de Carlo Ancelotti.