Il n’a plus de limites : Georgina Rodriguez revendique une nouvelle acquisition millionnaire (photos)

Au cours des dernières semaines, les réseaux sociaux de Georgina Rodriguez ont été une exposition de bijoux, montres et sacs évalués à des milliers d’euros. Le mannequin n’a plus de limites et s’est une fois de plus vantée d’une nouvelle acquisition d’un million de dollars dans ses stories Instagram.

La femme d’affaires et influenceuse espagnole a partagé une image de ses mains dans laquelle elle montrait la couleur de ses ongles depuis qu’elle avait visité la manucure.

Cependant, ce qui a attiré l’attention, c’est que pour montrer sa nouvelle couleur dans ses mains, elle s’est chargée de bijoux qui ont attiré tous les regards.

Georgina Rodriguez a été montrée avec cinq bagues et un bracelet, les pièces sont en or blanc 18 carats avec des diamants et avaient un motif floral.

Les bijoux proviennent de l’une des marques préférées du couple de Cristiano Ronaldo, Pasquale Bruni, dont il utilise habituellement la plupart de ses bijoux.

Plus précisément, les bagues et bracelets que Rodríguez a utilisés pour exposer ses ongles ont une valeur de 80 000 euros et appartiennent à la collection «Petit Garden et Giardini Segreti».

De plus, ces derniers jours, Georgina Rodríguez s’est vantée d’avoir acquis une montre d’une valeur de 94 000 euros de la marque Jacob & Cvo. Cette pièce était de couleur rouge et surmontée de diamants blancs, d’or rose et de verre saphir.

En tout cas, le mannequin et influenceur espagnol n’est pas surprenant lorsqu’il s’agit de montrer ses bijoux et accessoires car c’est quelque chose auquel elle est habituée, bien qu’il y ait des gens qui critiquent cette action, Rodriguez accumule un total de 50,4 millions de followers qui sont intéressés à voir leurs nouveaux ajouts.