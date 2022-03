Il n’a pas pu le contenir : David Alaba se rend aux pieds de Gareth Bale (photos)

David Alaba et Gareth Bale ont organisé un duel choquant lors du match entre le Pays de Galles et l’Autriche.

Gareth Bale est le sujet de conversation du moment parmi les fans du Real Madrid, qui sont restés bouche bée après avoir observé le grand état de forme qu’il a montré lors de la victoire 2-1 de l’équipe du Pays de Galles sur l’Autriche, l’équipe de David Louer.

Malgré le partage de toutes les séances d’entraînement du Real Madrid, les déplacements de Gareth ont été un véritable casse-tête pour le défenseur de 29 ans, qui ne pourra malheureusement pas assister à la Coupe du monde au Qatar en décembre prochain.

Gareth Bale a mis son équipe sur son épaule et a obtenu la victoire tant attendue avec un doublé. Le Gallois a marqué un superbe but sur coup franc en première mi-temps puis a prolongé l’avantage en captant un ballon dans la surface et en terminant avec une grande précision à la 51e minute de jeu.

Curieusement, le deuxième but de Bale a été causé par une inattention du défenseur du Real Madrid, qui a raté la cible de l’attaquant habile et, lorsqu’il a fait un effort pour l’atteindre, son coéquipier était déjà plus que prêt pour le tir qui se terminerait par un but.

Gareth Bale et sa réponse énergique à ses détracteurs

À la fin de l’engagement, Gareth et David se sont étreints et ont parlé pendant quelques secondes, ce qui a mis fin à toutes ces rumeurs qui parlaient de la mauvaise relation que le capitaine du Pays de Galles entretient avec certains de ses coéquipiers du Real Madrid.

En effet, Gareth Bale a profité de l’interview qu’ils ont faite en fin de partie pour répondre aux attaques qu’il reçoit de ses détracteurs, qu’il a qualifiées d’écœurantes.