Il lâche la vérité : «Lionel Messi ne voulait pas jouer pour l’Espagne et il m’a…»

Hugo Tocalli a été le premier entraîneur de l’attaquant dans l’équipe de jeunes argentins, et il n’a pas caché son soulagement lorsqu’il a pris l’option internationale.

Hugo Tocalli a été le premier entraîneur de Lionel Messi dans les équipes de jeunes de l’équipe nationale argentine, et, maintenant, il ne cache pas son soulagement d’avoir choisi de représenter le pays, malgré le fait qu’à l’époque, il avait déjà invitations à l’équipe nationale par l’Espagne.

«Je pense qu’ils me jetteraient dans un puits. S’ils nous volaient un joueur, et José [Pekerman], nous mourrions. Il ne voulait pas jouer pour l’Espagne et il m’a sauvé la vie», a avoué l’entraîneur, dans un entretien avec la radio Albiceleste Futurock.

«L’incertitude est survenue quand on a disputé une Coupe du monde des moins de 17 ans et on s’est rendu compte que l’Espagne le voulait. On a vu des vidéos de sa vitesse, et on a demandé à Omar Souto [l’administrateur de la Fédération] de le localiser au plus vite», a poursuivi.

Un sentiment partagé par le père d’Hugo Tocali : «C’est une belle folie. Une folie totale, mais avec joie. On voit une formidable camaraderie, un énorme groupe de travail et le coach a eu ce qu’il fallait. C’est pour ça qu’il est arrivé là où il est arrivé».