Il lâche la vérité : «Kim Kardashian et Pete Davidson ont un emploi du temps chargé, mais…»

Bien que la star de télé-réalité et l’ancien comique de ‘SNL’ aient des emplois d’horaires extrêmement chargés, ils font tout ce qu’ils peuvent pour que leur relation soit durable.

Une source a déclaré à Us Weekly : «Ils ont tous les deux un emploi du temps chargé en ce moment, mais ils trouvent toujours le temps d’être ensemble. Ils aiment beaucoup passer du temps ensemble. C’est assez romantique.»

Et Pete, 28 ans, adore passer du temps avec les enfants de Kim, 41 ans, North, neuf ans, Saint, six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, trois ans, qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West.

La sources a déclaré : «Pete ferait un père formidable. Il veut être un grand modèle pour ses enfants – quelque chose qu’il a malheureusement manqué après le décès de son père quand il était plus jeune. Il a un très bon cœur et vient d’un bon endroit. Il est impatient d’être un père.»

Kim et Pete sortent ensemble depuis Octobre 2021 et il a récemment révélé qu’il voulait être père.