Il lâche la vérité : «Je ne peux pas reprocher à Cristiano Ronaldo d’avoir marqué les penaltys…»

Bruno Fernandes garantit que le retour de Cristiano Ronaldo ne lui a pas enlevé la responsabilité d’avoir marqué des penaltys à Manchester United.

Dans une interview à The Athletic, publiée ce mardi, l’international portugais rappelle qu’il a raté deux penaltys la saison dernière et n’est devenu que plus tard le compatriote à écoper de la peine maximale.

«Avant qu’il n’arrive, je tirais aussi des tirs au but, mais j’ai eu deux occasions la saison dernière et je les ai ratées toutes les deux. Je ne peux donc pas reprocher à Cristiano d’avoir tiré des tirs au but, surtout parce qu’il a réussi à marquer», a commencé par dire Bruno Fernandes, allant sur.

«Quand j’ai échoué contre Arsenal en avril, c’est lui qui m’a donné le ballon et m’a dit : ‘Tu y vas et tu vas marquer’. J’ai échoué mais j’ai senti qu’il me faisait confiance pour prendre de l’avance et marquer à un moment important Je ne pense pas que ce soit à cause de Cristiano, mais parce que je n’ai pas fait de mon mieux parfois pour obtenir plus de buts ou de passes décisives», a expliqué l’international portugais, qui cette saison a commencé à porter le maillot numéro 8 qui était utilisé par Juan jusqu’à puis Mata, un joueur qui a mis fin à son contrat en juin.