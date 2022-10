Il lâche la vérité : «Je le jure. S’il n’y avait pas Cristiano Ronaldo, je…»

L’entraîneur anglais expérimenté commente l’épisode controversé d’Old Trafford et pense que Ten Hag gagnera.

Warnock a laissé, ce jeudi, plusieurs conseils à Erik ten Hag suite à l’attitude controversée de Cristiano Ronaldo, en abandonnant le match entre Manchester United et Tottenham (2-0), avant même le coup de sifflet final à Old Trafford. L’ancien joueur et entraîneur anglais assure qu’il “gâcherait” le break de l’as portugais et que la situation ne fait que lui nuire.

«Je ferais deux ou trois choses. S’il n’y avait pas Ronaldo, je serais tenté de dire à mes pairs : ‘Regardez, il part en janvier. Pouvons-nous le laisser partir maintenant ? Pouvons-nous l’envoyer au Portugal maintenant ? ‘ Je pense que cela a même aidé Ten Hag, car maintenant il a la sympathie du peuple», a commencé par dire Warnock, sur l’antenne de talkSPORT, poursuivant.

«Je pense que c’était bien pour l’entraîneur. C’était bien pour tout le monde sauf Ronaldo. J’aurais laissé Ronaldo rentrer chez lui et je ne lui aurais pas parlé hier soir. Je n’aurais pas dit un mot et félicité le reste de l’équipe. J’aurais probablement dit à Ronaldo : “Rendez-vous demain à 22h”. Si c’est le jour férié, j’espère que ça gâchera cette journée», a conclu l’ancien entraîneur de Middlesbrough.