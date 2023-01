Il lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo ? C’est triste que ça se soit terminé comme ça, mais…»

Gary Neville est revenu, ce mercredi, pour commenter la résiliation déjà officielle du contrat qui unissait Cristiano Ronaldo et Manchester United, à la suite d’une interview «grandiloquente» (et non autorisée), où il a lancé de sévères critiques à l’encontre du club lui-même.

De l’avis de l’ancien international anglais, qui partageait un vestiaire avec les Portugais, à Old Trafford, il n’y avait aucun moyen que la connexion entre les deux parties se poursuive, compte tenu des polémiques qui les ont «hantées» ces derniers mois.

«La seule chose que Manchester United pouvait faire était de mettre fin à l’affaire Ronaldo. Ils ne pouvaient pas permettre que la situation perdure au-delà de la Coupe du monde, il fallait la régler», a-t-il déclaré, dans des déclarations faites sur la chaîne de télévision britannique Sky Sports.

«Ils l’ont traité très rapidement et la façon dont ça s’est terminé était pour le mieux pour les deux parties. C’est triste que ça se soit terminé comme ça mais c’était inévitable, ça devait finir. Il va jouer ailleurs et j’espère qu’il va bien, et le Manchester United continuera avec Erik ten Hag.»