Il lâche la vérité : «ce joueur n’est pas l’un des meilleurs de l’histoire du football»

Le match de Cristiano Ronaldo contre l’Espagne à Braga est loin d’être le meilleur de sa carrière. En manque de vitesse et de succès, alors qu’il était sur le point de marquer à plusieurs reprises, plusieurs voix critiques se sont fait face à l’attaquant de Manchester United.

L’un d’eux est celui d’Antonio Cassano, ancien joueur italien du Real Madrid. En janvier, il avait déclaré que Cristiano «n’était pas l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football». Désormais, l’ancien attaquant de Milan demande au Portugais de prendre sa retraite.

«Un gars comme Cristiano doit s’aimer. Si tu n’en peux plus, tu dois te fermer. C’est une règle dans tous les sports», a déclaré Cassano. Cassano estime également que quelqu’un comme lui, avec autant de titres, devrait savoir quand partir : «Il a tout gagné, il a été un phénomène, il a gagné beaucoup d’argent et maintenant il n’est plus titulaire à Manchester United».

Comme à chaque critique de Cristiano Ronaldo, l’ancien joueur italien n’a pas hésité à féliciter Lionel Messi : «Messi est comme Maradona et, quand on parle de sacrifices, il faut se rappeler que Leo a quitté l’Argentine avec 14 ans, en surmontant de nombreux problèmes physiques. Il a passé quatre ans seul, à Barcelone, et ce sont des sacrifices», a-t-il conclu.