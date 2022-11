Il lâche la vérité : «Après avoir joué avec Cristiano pendant si longtemps, Karim Benzema m’a…»

Lors de la saison 2005, le Real Madrid a signé Cicinho, un défenseur brésilien qui était à Sao Paulo et qui a été noté comme le remplaçant naturel de Cafú. Et telle était la confiance du Real Madrid en Cicinho qu’ils ont rejeté la possibilité de signer Dani Alves, qui était déjà l’une des figures de Séville.

«Pendant mon séjour au Real Madrid, il y avait des spéculations selon lesquelles Daniel Alves, à l’époque à Séville, signerait, mais le conseil d’administration l’a rejeté, disant qu’ils avaient déjà Cicinho», a expliqué le joueur dans une interview sur le programme Arena STB.

Pourtant, l’histoire de Cicinho ne s’est pas bien terminée au Real Madrid : «J’étais alcoolique parce que je n’étais pas capable de boire une seule bière. Je l’ai fait jusqu’à ce que je tombe par terre . parce que je faisais semblant de tout posséder et que la célébrité me montait à la tête. J’ai bu 18 caipirinhas et 14 bières en un après-midi. La seule chose qui couvrait tout était les bons résultats de l’équipe.

Dans le même sens, Cicinho a rappelé : «Je regrette tout ce que j’ai fait et je ne conseille personne. Ces choses ne guérissent aucune dépression. C’est horrible. J’allais boire seul ou avec de faux amis. fumer et j’avais l’habitude de consommer deux paquets en une journée».

Pour conclure, Cicinho a ajouté: «Sous l’influence de l’alcool, je me suis tatoué et maintenant je ne me sens pas à l’aise avec les tatouages. J’ai bu parce que je déteste la douleur et j’en avais besoin pour me faire tatouer. Je ne l’ai pas caché. tatouage me donnerait la paix. Et ce n’est pas le cas».