Il lâche enfin toute la vérité à Mbappe : «tais-toi, je me fiche que tu sois la star de l’équipe…»

Champion du monde de France en 1998, Frank Leboeuf a critiqué Kylian Mbappé pour son comportement envers Neymar lors du match contre Montpellier.

Mbappe s’est disputé avec Neymar pour convertir un penalty et a montré son mécontentement pour Vitinha qui ne lui passait pas le ballon.

«Si j’étais Christophe Galtier, à la fin du match je dirais : ‘Kylian, je t’aime, mais qu’est-ce que tu fous ? C’est la dernière fois que tu fais ça. Je me fiche que tu sois la star de l’équipe, tu ne peux pas faire ça’», a déclaré l’ancien défenseur de Chelsea à ESPN.

«Cela ne serait jamais arrivé dans les années 90. Si j’avais fait quelque chose comme ça, quelqu’un se serait approché de moi et m’aurait dit : ‘Pour qui tu te prends ? Peu importe si vous avez gagné la Coupe du monde !

Nous sommes Chelsea, jouez, taisez-vous et courez ! C’est ce que Marquinhos [capitaine du PSG] aurait dû faire. J’aurais dû marcher vers Kylian et lui dire ‘Qu’est-ce que tu fais ? C’est la dernière fois ! La prochaine fois, on ira aux vestiaires et je te montrerai comment ça marche’», a-t-il renforcé.