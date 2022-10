Il lâche enfin la vérité : «Quand tu manques de respect à Cristiano Ronaldo, tu es…»

Patrice Evra a mis en avant la «discipline»de l’international portugais, qu’il a comparée à “une maladie».

Ce vendredi, atrice Evra a accordé une interview aux plateformes officielles du bookmaker britannique Betfair, dans laquelle elle n’a pas ménagé les éloges portés à Cristiano Ronaldo, joueur avec qui elle a partagé un vestiaire à Manchester United entre 2006 et 2009.

L’ancien international français a qualifié le Portugais de…«d’extraterrestre», après avoir atteint la barre des 700 buts tout au long de sa carrière en club, avec le but qui a valu aux Red Devils la victoire sur Everton, 2-1.

«Je ne l’appelle pas GOAT [Best Of All Time], parce qu’il n’est pas de cette planète. Il est fou. Ce que j’aime chez Cristiano, c’est la discipline. Quand je m’entraînais avec lui, c’était le mot que j’avais dans la tête, chaque jour. C’est incroyable. Personne n’atteint 700 buts», a-t-il déclaré.

«La discipline pour se pousser aussi loin est comme une maladie. Je pense qu’il a besoin de se pousser quoi qu’il arrive. Il se fiche de ce qu’ils disent. Je m’inquiète quand il part. faire pour trouver cette adrénaline ?», a-t-il poursuivi.

«Les gens ne réalisent pas les sacrifices que Cristiano Ronaldo doit faire chaque jour. Le régime alimentaire, le rythme de sommeil… Il ne peut pas aimer sortir et boire un verre avec ses amis. Tant de sacrifices pour faire partie de l’ADN», il ajouta.

En conclusion, l’ancien ailier a également laissé une certitude : «Quand tu manques de respect à Cristiano, c’est parce que tu es envieux ou fan de Messi. Je comprends ça, et ce n’est pas un problème. Mais il n’est pas réel. C’est un extraterrestre. vaisseau spatial et nous allons sur la lune, peut-être y verrons-nous Cristiano».