Il lâche : «Cela me choque que Manchester United n’ait pas acheté Harry Kane»

Paul Merson estime que l’international anglais aurait aidé les Red Devils à remporter la Premier League.

Paul Merson a supposé, ce mercredi, qu’il était surpris par le fait que Manchester United ait misé sur Rasmus Hojlund, de l’Atalanta, pour «faire oublier» Cristiano Ronaldo devant l’attaque, à la place de Harry Kane.

S’adressant à la chaîne de télévision britannique Sky Sports, l’ancien international anglais, qui s’est fait remarquer au service d’Arsenal entre 1986 et 1997, a affirmé que l’attaquant de Tottenham aurait été «comme un gant» dans les plans d’Erik ten Hag.

«Oui, il a 30 ans, mais je m’en fous de ça. La façon dont il joue, il peut jouer jusqu’à 35 ou 36 ans, facilement. Il ne dépend pas de la vitesse. Son cerveau est aussi bon que quelqu’un d’autre», a commencé par affirmer le désormais commentateur sportif.

«Je suis toujours sous le choc et je ne sais pas pourquoi Manchester United ne l’a pas acheté. S’ils l’avaient fait, ils auraient mis quatre ou cinq ans et ils auraient gagné la Premier League. Maintenant, ils n’ont plus le choix.»