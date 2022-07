Il l’a détruit en quelques secondes : «Mbappé doit maintenant vivre avec sa décision…»

Loin sont ces 222 millions d’euros payés par le PSG pour signer Neymar et casser le marché de ces années où il était au FC Barcelone. Pourtant, aujourd’hui Neymar vit la fin de ce moment où tout semblait parfait car Qatar National Bank, Qatar Airways et de l’émirat ont tout fait pour garder Neymar à Paris et ils se sont lassés de son manque d’engagement. Son cycle est terminé et il est à vendre. Dans ce contexte, Newcastle va définitivement pour lui.

Newcastle ne joue aucun tournoi continental, mais le club lui propose d’être le joueur franchisé, de l’acheter pour 150 millions d’euros au PSG et aussi quelque chose d’essentiel : ils conserveraient le contrat qu’il a à Paris de 38 millions d’euros par an et seraient également la révolution de la Premier League.

Il y a quelques mois, le Fonds d’investissement public saoudien a racheté Newcastle pour 353 millions d’euros et est devenu le club au plus gros capital du monde, cependant, le fait saillant est que les nouveaux propriétaires du club disposent de 350 milliards d’euros comme fortune. : dix fois plus que ceux de Manchester City.

Ce qui est attrayant pour Neymar, c’est de jouer en Premier League, où des joueurs comme Cristiano, De Bruyne, Salah, Richarlison, Harry Kane, entre autres, l’attendent.

La compétitivité de Neymar en Premier serait suprême par rapport à la Ligue 1 et cela l’attire. Et comme si cela ne suffisait pas, l’attaquant de Newcastle l’encourage à venir au club.

L’attaquant de Newcastle Joelinton a tenu à s’exprimer sur le podcast ‘Cast FC’ sur l’éventuelle arrivée de Neymar au club anglais : «L’arrivée de Neymar dans l’équipe serait quelque chose d’inexplicable. L’homme est une idole. Il est énorme dans le football mondial. Sa qualité, le visibilité… si on en a l’occasion, on l’attend avec impatience, le 10 du club l’attend.»

Dans le même ordre d’idées, Joelinton a ajouté: «Bruno Guimaraes, il a votre contact. Je vais lui dire de l’appeler et de lui demander de venir. Nous lui trouverons sûrement une place dans l’équipe. Dans n’importe quelle équipe du monde. Alors l’invitation est faite : Ney, si tu écoutes ça, tu peux venir. Je courrai vers toi tout le temps. Je serai une option de passage en permanence.»

Pour l’instant, de l’environnement de Neymar, ils nient logiquement qu’il va quitter le Paris Saint Germain, mais la réalité est que l’usure dont il souffre est très grande et il considère que le conseil d’administration lui a manqué de respect tout ce temps avec des déclarations malheureux, où il semblait que le seul responsable du dysfonctionnement était lui.