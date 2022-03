Il insiste : «Je suis meilleur que Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar»

Considéré comme les trois grands footballeurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar ont des qualités que les autres n’en ont pas. Mais l’ancien international brésilien Edilson, ne serait pas d’avis, selon lui, ces trois stars ne lui y arrivent pas à la cheville.

Le champion du monde 2002 avec le Brésil, a été aussi 4 fois champion dans son pays avec Palmeiras et Corinthians, sélectionné 21 fois par l’équipe du Brésil, Edilson estime que ses performances en carrière le placent parmi les meilleurs joueurs de l’histoire du football.

Un joueur de classement mondial mais n’a jamais été candidat au Ballon d’Or, ce dernier se paie aujourd’hui Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo.

«À mon plus haut niveau, j’ai mieux joué que Neymar. Il doit gagner la Coupe du monde pour être meilleur que moi. J’ai de la personnalité, et pour que Messi soit meilleur que moi, il doit aussi gagner la Coupe du monde. Cristiano Ronaldo n’est que force; il frappe bien le ballon des deux pieds, mais je suis plus habile que lui», a déclaré Edilson à TV Bandeirantes.