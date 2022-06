Il gagne 5 millions par saison et a refusé de gérer Mbappé et le Real Madrid

Incontestablement, Tité est l’un des meilleurs entraîneurs du monde, le sélectionneur du Brésil vit un grand moment à la tête de l’équipe sud-américaine et, comme prévu, plusieurs équipes dans le monde se sont intéressées à lui pour tenter de l’emmener dans leur rangs, même si jusqu’à présent il a toujours été fidèle à son pays et à son équipe.

Interrogé récemment par le journal The Guardian, l’entraîneur brésilien a surpris tout le monde en avouant avoir reçu en 2018 des offres pour diriger le Real Madrid et le PSG emmené par Kylian Mbappé mais il a décidé de les rejeter puisqu’il préférait se concentrer sur la Coupe du monde pour aura lieu en Russie cette année-là.

«Avant la Coupe du monde en Russie, j’ai reçu des offres du Real Madrid, du PSG et du Sporting. Mais je ne voulais pas ça. Je veux gagner la Coupe du monde. Après la Coupe du monde, je déciderai de mon avenir», a révélé l’entraîneur expérimenté, qui, pour protéger son équipe, a raté l’une des plus importantes occasions de sa vie.

Il a également avoué que le plus proche était la boîte merengue, puisque plusieurs dirigeants l’ont approché pour le contacter, bien qu’ils n’aient pas réussi à atteindre leur objectif.

«Juste avant la Coupe du monde, Madrid m’a dit qu’ils voulaient me parler et j’ai dit ‘Non, je ne parle pas, ne t’approche pas’. Je veux être en paix avec moi-même et avec mon travail. Cela m’a élevé à mon meilleur niveau. Quand tu fais quelque chose en parallèle, ce n’est pas fait au maximum et je ne peux pas le faire.»

Sans aucun doute, Tité doit enlever son chapeau, malgré des milliers d’options pour améliorer la qualité de sa vie, il a choisi de faire ce qui le rend le plus heureux, travailler pour l’équipe nationale brésilienne.

À ce jour, son travail continue d’être reconnu dans le monde entier et son équipe est l’un des meilleurs candidats pour remporter la Coupe du monde.