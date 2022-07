Il gagne 2,5 millions par an à l’Atlético Madrid et c’est comme ça qu’il a passé ses vacances

L’accord est déjà complet. Rodrygo Goes rejoint la nouvelle vague de renouvellements au Real Madrid et prolongera son contrat à Casablanca jusqu’en juin 2028. Bien que le jeune de 21 ans ait mis fin à son contrat le 30 juin 2025, l’intention du conseil était d’améliorer substantiellement le contrat à près de 8 millions et d’augmenter la clause de résiliation pour éviter un éventuel départ.

Désormais, les équipes intéressées à conserver les services de Rodrygo devront payer les 1 000 millions d’euros qui figurent dans l’accord.

A noter qu’avec six saisons par attaquant, le Brésilien est devenu, avec Tchouameni, le joueur le plus lié au Real Madrid. A la fin, il aura 27 ans.

Le but contre Chelsea et le doublé historique face à Manchester City lors de la dernière Ligue des Champions, ont assuré à l’attaquant la continuité de continuer dans le plus grand champion d’Europe.

Rodrygo Goes a converti 10 buts et donné 10 passes décisives la saison dernière et avec le maillot madridista, il a marqué 18 buts en 108 matchs.