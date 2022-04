Il faut d’abord gagner : Memphis Depay veut dédier plusieurs tatouages à Barcelone

Memphis Depay est l’un des joueurs les plus médiatiques de l’équipe du FC Barcelone, car, malgré le fait que sa performance sur le terrain n’est pas ce qu’on attend d’un footballeur de ses caractéristiques, l’attaquant a réussi à conquérir les fans avec son charisme et engagement.

Memphis a toujours une dette de score envers l’équipe, cependant, personne ne peut nier que son adaptation au vestiaire et à la ville a été très bonne, car le joueur des Pays-Bas est tombé amoureux de Barcelone dès qu’il a mis le pied à l’aéroport.

Très fidèle à son style, Memphis a assuré lors d’une conférence de presse qu’il laissera un espace réservé sur son corps pour tatouer tous les titres qu’il remporte avec Barcelone, même si c’est quelque chose qui semble bien loin pour beaucoup de fans, puisque la déception après la défaite face à l’Eintracht Francfort sera dure à oublier.

«Les tatouages font partie de mon corps, de ma vie et de mon image. Nous allons nous battre pour la Ligue et pour la Ligue des champions et je cherche à trouver de la place sur ma peau pour me tatouer les titres. J’ai dû m’arrêter pour faire de la place. Espérons qu’on puisse le fêter», a commenté Memphis Depay.

Memphis Depay a marqué, mais n’a pas pu aider l’équipe

La défaite 2-3 contre l’Eintracht Francfort a été un coup dur pour l’équipe dirigée par Xavi, qui a fait plusieurs gestes désespérés pour essayer d’égaliser la série avec l’équipe allemande et de prolonger le match.

Memphis Depay est entré très branché à la minute 80 lorsque son équipe a perdu par une différence de trois buts. L’attaquant a eu beaucoup de succès et a même marqué un penalty, mais cela n’a pas suffi à inverser le score et à rester dans le tournoi.