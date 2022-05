Il est un attaquant de Liverpool, il avoue : «J’aime Messi, mais mon idole c’est…»

Lors d’un entretien sur la chaîne officielle d’El Ámbito, le jeune joueur Colombien Luis Díaz a dévoilé le joueur qu’il préfère, et celui qui est son idole.

En 2018, Luis Díaz a déclaré qu’il préférait Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Il a reconnu qu’il admire le style de jeu de Messi et sympathisait plus pour le Barça plus que le Real Madrid. Mais, il a ajouté que sa plus grande idole du football est une légende qui a laissé une marque éternelle sur l’entité Blaugrana.

En effet, Luis Díaz a regardé tous les matchs de Ronaldinho. Au début de sa carrière, il essayait d’imiter le brésilien dans l’optique de jouer comme lui. Il a commenté que son admiration est si grande qu’il était, est et sera toujours sa plus grande référence dans le monde du football.

«Mon idole a toujours été Ronaldinho. J’ai toujours suivi Ronaldinho. J’ai toujours regardé ses matchs. Quand il est allé jouer, je n’en ai raté aucun. Quand il jouait, c’est quelque chose que j’apprends de lui. Je veux être comme lui. Je veux suivre ses traces. Je pense qu’il continuera toujours d’être mon idole», a conclu l’ancien de Porto, dans des propos (2018) recueillis sur la chaîne officielle d’ El Ámbito.