Il est toujours en vie grâce à Cristiano Ronaldo

Quand l’attaquant portugais sauve. Avec des buts de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford, United a battu les «Spurs» 3-0 sur la route et est revenu à la victoire en Premier League après quatre matchs.

Manchester United avait besoin de lui et il est apparu. Cristiano Ronaldo, avec un but et une passe décisive, a mené une victoire fougueuse et vitale contre Tottenham Hotspur 0-3 qui sauve la tête d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Portugais a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives en championnat sans marquer, a remis le deuxième sur un plateau à Edinson Cavani et même le VAR a annulé son doublé pour hors-jeu.

Cristiano Ronaldo est revenu quand ils l’ont réclamé et l’ont fait pour sauver un ami, qu’il a serré dans ses bras à la 70e minute lorsqu’il a été remplacé, montrant sa totale loyauté envers le club et les légendes qui le représentent.

Avec sa position sur le fil, Solskjaer a révolutionné le schéma pour faire quelque chose de sans précédent à United : mettre trois centres et jouer avec cinq défenseurs.

Le résultat n’a pas changé l’épaisseur des équipements, mais cela leur a donné une certaine solidité. Soit c’était le système, soit c’était un Tottenham Hotspur insaisissable et inoffensif hué par ses fans.

Le jeu valait la peine d’être étudié et la seule lueur de qualité a été donnée par Cristiano. Les Portugais n’étaient pas apparus beaucoup jusqu’à la 39e minute.

«Centre fantastique de Bruno Fernandes, erreur de Ben Davies sur la marque et volée de Cristiano au filet». Quatrième but dans le Premier, tourne la séquence de quatre matches de championnat sans marquer et à autre chose.