Il est sur le point de quitter Barcelone et Pedri lui cède : «C’est un joueur fou…»

Pedri a été la grande apparition de Barcelone ces derniers temps. Le Canarien, malgré sa jeunesse, 19 ans, est devenu une voix faisant autorité dans le vestiaire blaugrana et dans l’équipe espagnole, faisant preuve d’un grand leadership, qu’il a ressorti au milieu de la tempête pour une éventuelle sortie de Dembele.

Dans une interview au journal ‘La Vanguardia’, le Canarien a été consulté par Dembélé et a fait l’éloge du Français: «J’ai une très bonne relation avec lui et c’est un joueur fou, il m’a beaucoup surpris. Vous ne savez pas s’il va sortir à gauche ou à droite, il sort du côté qu’il veut, et c’est une joie de l’avoir».

De plus, il a été consulté sur l’avenir du Français et il a su répondre avec une grande facilité : «Parfois j’en fais une blague, mais c’est une décision qu’il doit prendre. Je ne sais pas où il jouera. prochaine saison.»

Le ’10’ de l’équipe espagnole a également été consulté par Xavi, qui lui a confié un rôle fondamental au sein de l’équipe:

«C’est un entraîneur qui nous transmet la sécurité dans tous les mouvements car il sait très bien ce qu’il veut faire avec l’équipe et les footballeurs. Nous le comprenons parfaitement. Nous savons que nous devons être capables de contrôler le jeu par la possession et c’est ce sur quoi il insiste le plus».

Pedri éblouit non seulement avec son football, mais devant le micro, il parle comme un vétéran avec plus de 10 ans de carrière. Il sait que l’avenir de Dembélé est un sujet qui brûle à Barcelone et il a su en parler à pleine hauteur.

Le contrat français se termine en juin 2022 et dans le cas où la négociation n’est pas débloquée avec l’entité Blaugrana, le joueur partira dans quelques mois à coût zéro.