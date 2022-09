Il est presque plus un homme d’affaires qu’un footballeur : l’empire millionnaire inconnu d’Ibrahimovic

Le footballeur suédois a su diversifier ses placements, conscient qu’à 40 ans approche le moment de la retraite.

«Quand je suis arrivé, très peu croyaient en nous. Mais quand on a compris qu’il fallait faire des sacrifices, souffrir, croire et travailler… quand c’est arrivé, on est devenu un groupe, et quand vous êtes un groupe, vous pouvez réaliser les choses que nous avons réalisées. Maintenant, nous sommes champions d’Italie».

La personnalité de Zlatan Ibrahimovic lui a peut-être valu autant d’admirateurs que de détracteurs au fil des ans, mais ce sur quoi tout le monde s’accorde, c’est qu’il est un leader né avec une mentalité de gagnant qui a mené l’AC Milan au Scudetto plus d’une décennie plus tard.

Et que l’attaquant a vécu une année compliquée à cause de ses problèmes physiques. Mais le quadragénaire ne songe pas encore à prendre sa retraite malgré le fait que le Suédois possède un empire commercial florissant auquel il consacrera une grande partie de son temps une fois qu’il aura raccroché les bottes.

Pour commencer, Ibra est une icône pour laquelle les entreprises continuent de se battre pour bénéficier de ses plus de 100 millions de followers sur leurs profils sociaux. Samsung, Very Mobile, DSQUARED2 ou Buddyfit sont quelques-unes des entreprises qui engraissent votre compte bancaire avec des contrats de parrainage lucratifs. Mais il y a plus.

Ibrahimovic continue de faire la différence dans le football d’élite tout en développant sa carrière d’entrepreneur, avec des investissements principalement dans le sport, la finance et l’alimentation .

«Ibra est presque plus un homme d’affaires qu’un footballeur. Quand on se parle, on voit qu’il a la mentalité d’un entrepreneur, qu’il a des idées et qu’il sait les vendre. Il est intelligent, il s’est présenté comme un personnage fort et sûr de lui et il sait que cette image fonctionne, elle se vend. Mais en réalité il est serein, il est toujours disponible et il travaille avec engagement», a déclaré Giorgio Pautrie, fondateur de Dante SM, une société de compléments alimentaires dont le Suédois est partenaire, fin 2021.

Mais en plus, l’attaquant a investi avec succès dans des courts de paddle-tennis (le soi-disant Padel Zenter, très répandu en Suède et également en expansion en Italie) et dans des sociétés de conseil financier comme Cirooo, où participent également des joueurs comme Marco Verratti, avec qui a coïncidé au PSG.

De plus, à travers sa société Unknown AB , le Suédois gère sa marque personnelle et possède également une large gamme d’investissements dans le secteur immobilier, la plupart en Italie, en Suède et aux États-Unis.

Cela ne s’est pas si bien passé pour lui dans le secteur numérique, avec l’application Ibra Unplugged, et son engagement pour la mode et les soins personnels n’a pas fonctionné non plus, car sa ligne de vêtements a été un fiasco et sa gamme de parfums n’est pas c’est bien non plus rapportant une grande satisfaction.

Pourtant, le footballeur peut se targuer d’avoir régulièrement fait partie de la liste Forbes des sportifs les mieux payés et ses gains avoisinent actuellement les 40 millions d’euros annuels entre son salaire à l’AC Milan, ses accords de sponsoring et les bénéfices de votre entreprise.

Des revenus qui lui permettent de profiter d’un yacht à 8 millions d’euros (appelé Unknown) ou d’une impressionnante collection de voitures de sport de marques telles que Ferrari ou Porsche. Un génie sur et en dehors du terrain.