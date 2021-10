Il est libre : le club qui a dit non à Dani Alves après son départ de São Paulo

Une autre belle performance du roi d’Egypte aujourd’hui sur la route contre Watford, il est rentré à la maison avec un but et une passe décisive.

Une passe sublime pour aider Sadio Mane pour le premier but et un but de l’adversaire de la saison à la 54e minute est une autre preuve que Mohamed Salah est le meilleur de la ligue.

Salah a montré au-delà de tout doute raisonnable qu’il est le meilleur joueur de la ligue et il l’a soutenu avec des chiffres. Il est impliqué dans 14 buts pour Liverpool jusqu’à présent cette saison, marquant 10 et aidant quatre.

Il est en tête du classement des buts de la ligue avec 7 buts et quatre passes décisives. Aucun autre joueur n’a été impliqué dans plus de 10 buts en championnat.

Le joueur de 29 ans pourrait être en route pour son troisième Soulier d’or de Premier League si cette forme se poursuit et pourrait ajouter un autre joueur de la saison à son cabinet. Liverpool occupe désormais la tête du classement avec 18 points en raison de la performance de Salah.

Sa forme physique est un avantage car il a joué toutes les minutes (720 minutes) de la saison et a bien joué, il a réussi 33 tirs de plus que quiconque dans la ligue au cours de ces minutes. Dans une Ligue qui compte Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Harry Kane et Paul Pogba, l’Egyptien est arrivé en tête.