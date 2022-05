Il est fatigué de la situation de Mbappe et se déchaîne : «S’il veut partir, laissez-le. S’il veut rester, qu’il le fasse vite»

Il y a longtemps, Selena Gomez a avoué qu’elle souffrait d’anxiété, de trouble bipolaire et devait également lutter contre la dépression. En route pour améliorer sa santé mentale, la célèbre chanteuse est aussi devenue l’une des artistes qui profite de son influence pour rendre visible l’importance de parler de ce type de mal.

L’interprète de «Love You Like a Love Song» a participé au Mental Health Advocacy Forum qui s’est tenu à la Maison Blanche. Dans son allocution, il a rappelé son combat contre l’anxiété et les troubles bipolaires et a appelé à ce que chacun puisse parler de ses problèmes librement et sans honte.

«Juste pour raconter un peu mon parcours, une fois que j’ai découvert ce qui m’arrivait au niveau mental, il y avait plus de liberté pour être d’accord avec ce que j’avais , parce que j’apprenais à ce sujet… Il donne l’exemple que c’est un sujet qu’il connaît. Vous pouvez et devez parler librement et sans honte», a-t-il déclaré.

L’artiste a insisté sur l’importance de «déstigmatiser la santé mentale» et que chacun a accès à un traitement adéquat quel que soit son statut social, son âge, sa religion et son orientation sexuelle.

«Je veux mettre au défi d’autres entreprises et individus de faire une différence dans le monde en prenant des mesures pour déstigmatiser la santé mentale. Nous avons besoin de toute l’aide possible pour développer des ressources et des services et accroître l’accès des jeunes à ces services.