Il est arrivé à Barcelone avec Kun Agüero et pourrait se retrouver dans un club atypique

L’un des renforts que Barcelone a ajouté en début de saison pour remplacer le départ d’Antoine Griezmann est sur le point de rejoindre l’un des clubs les plus humbles de la Liga.

Le désormais attaquant du FC Barcelone Luuk De Jong pourrait terminer la saison en cours dans les rangs du Cádiz CF également prêté par son club actuel, le FC Seville, dans une opération à trois qui, selon divers médias, dépend de la décision des Néerlandais.

Luuk De Jong, prêté par Séville au Barça à la fin de l’été dernier et avec un contrat de prêt jusqu’en juin 2022, pourrait voir ce prêt interrompu et être à nouveau prêté à un Cadix qui, avant-dernier de la Liga, a besoin d’un but et verrait avec de bons yeux l’opération, avancée par Mundo Deportivo.

D’autres médias auraient confirmé par l’intermédiaire du Cádiz CF qu’au Nuevo Mirandilla ils reconnaissent qu’ils attendent le «oui» d’un Luuk De Jong qui, dans un Barça qui aurait déjà convenu avec Séville. Des détails de la fin du transfert, compte peu pour Xavi Hernandez.

Depuis l’arrivée de l’entraîneur de Terrassa sur le banc du Camp Nou, l’attaquant néerlandais n’a disputé que trois matches sur huit. L’un d’eux complet, celui avec le nul contre Osasuna, mais avec seulement 13 minutes entre les deux autres.

Arrivé au dernier moment du mercato l’été dernier, en prêt et en provenance d’un Séville où il a remporté la Ligue Europa en 2020 avec un doublé en finale, De Jong a disputé 12 matchs entre la Ligue (9) et les Champions. Ligue (3) avec un seul but en championnat national.