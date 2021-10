Il enlève une fillette de 3 ans en pleine rue mais est stoppé par des passants

La scène s’est produite lundi à New-York, aux Etats-Unis. Une grand-mère de 65 ans marchait avec ses trois petits-enfants lorsqu’un homme emmitouflé sous une couverture lui a arraché des mains sa petite-fille de 3 ans et est parti avec.

La sexagénaire a alors hurlé, alertant trois témoins, dont un employé de la station-service. «Deux personnes et moi-même lui avons couru après» témoigne Fermin Bracero.

L’agresseur a alors lâché la petite fille et s’est mis à marcher tranquillement jusqu’à son scooter. Santiago Salcedo a été interpellé plus tard dans la journée et enlèvement, tentative d’enlèvement, séquestration et mise en danger d’un enfant.