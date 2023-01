Il détruit Cristiano : «pendant qu’il joue en Arabie Saoudite, Messi remportait la Coupe du Monde»

Cristiano Ronaldo a déjà une nouvelle équipe qui est Al-Nassr FC en Arabie Saoudite. Cependant, cette décision n’est pas pleinement acceptée par une grande partie de la communauté du football. Surtout pas chez Jamie Carragher, un fidèle de Lionel Messi et que Cristiano a ridiculisé il y a quelques semaines.

Carragher n’a pas hésité à comparer les carrières de Messi et de CR7 avec une phrase provocatrice. «Cristiano ? C’est une triste fin pour lui. Ronaldo a mis fin à sa carrière dans une interview avec Piers Morgan, alors que Messi gagnait la Coupe du monde», a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Carragher, ancien joueur de Liverpool, défend Messi. Pendant la Coupe du monde, il avait également attaqué les Portugais avec d’autres déclarations. Il a opté pour Ten Hag dans la guerre de l’entraîneur néerlandais contre Cristiano et, avec le temps, il a eu un peu raison.

«Cristiano dit qu’il ne respecte pas l’entraîneur parce qu’il n’a pas été respecté, mais c’est lui qui a annoncé l’été dernier qu’il voulait partir et qui a refusé d’entrer dans une soirée. Il a quitté le banc et le stade avant la fin d’un match». La relation entre CR7 et Jamie Carragher ne passe plus depuis un certain temps.