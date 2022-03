Il déteste Lionel Messi : «Pour le bien de tous, qu’il quitte le PSG…»

L’équipe nationale costaricaine disputera les trois prochains matchs des éliminatoires de la Concacaf pour un billet pour la prochaine Coupe du monde qui se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.

Keylor Navas, star fondamentale des Ticos, a parlé de l’importance de ces matchs et a laissé entendre qu’ils pourraient être les derniers avec l’équipe sélectionnée s’ils ne se qualifient pas pour l’événement de la Coupe du monde.

«Non seulement cela pourrait être les derniers matchs pour Bryan (Ruiz), mais pour beaucoup d’entre nous aussi et c’est pourquoi nous devons tout sortir et en profiter. Nous sommes dans l’équipe nationale depuis de nombreuses années et nous ne «Je ne sais pas quand cette belle trajectoire pourra se terminer. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière en cette fin de mois», a-t-il lancé en conférence de presse.

Et puis il a pointé du doigt les détracteurs de l’équipe : «Je pense qu’il y a toujours de tout, il y a des gens qui souhaitent que le mauvais moment de quelqu’un soit leur moment de bonheur. Je ne prends pas les choses personnellement (…) Je pense qu’il y a un beaucoup de gens qui, même s’ils sont costariciens, ne veulent pas que le Costa Rica participe à la Coupe du monde».

L’équipe du Costa Rica affrontera le Canada jeudi, le 24 mars, le Salvador le dimanche 27 mars et les États-Unis le mercredi 30 mars.

Ils occupent actuellement la cinquième place de la finale octogonale avec 16 unités et ne sont qu’à un point de la quatrième place des séries éliminatoires que possède le Panama. Pour leur part, les États-Unis et le Mexique ont 21 points et le Canada mène avec 25.