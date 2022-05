Il déteste Barcelone et a prévenu : «Ils ne peuvent rien donner à Lewandowski…»

Lors d’un entretien accordé à Canal +, Eduardo Camavinga a avoué qu’il avait rejoint le Santiago Bernabeu dans le but de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles.

«C’est un truc de fou. C’est un rêve d’enfant qui se réalise. Toucher la coupe et vivre des matchs comme ça, c’est un truc de fou et c’est pour ça que je suis venu ici.

A partir du moment où on vient ici, on sait qu’on est dans le meilleur club du monde. On joue dans le meilleur club du monde.

On ne joue que des grands matchs et là, je suis très content d’avoir pu disputer la finale et de l’avoir remporté», s’est enflammé Eduardo Camavinga.