Il défend Messi : «Ils n’ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute l’histoire…»

Les dernières semaines ont été très chargées pour Lionel Messi, qui est passé de critiques et de huées en France à des applaudissements et des démonstrations d’affection en Argentine, où il a su montrer son meilleur niveau et être d’accord avec son ami et ancien coéquipier Cesc Fabregas, qui a récemment envoyé un message fort aux fans du PSG.

Il s’avère que Fabregas a profité d’un entretien avec Marca pour donner son avis sur le match entre le Real Madrid et le PSG et émettre une vive critique contre les supporters de l’équipe parisienne, qu’il a interrogés pour leurs huées envers Messi et Neymar, son anciens coéquipiers du FC Barcelone.

«En fin de compte, vous parlez d’un joueur qui vient d’arriver et que le PSG n’a jamais vu auparavant. Ils n’ont jamais eu un joueur de ce niveau dans toute l’histoire du PSG», a commenté Cesc Fabregas, qui connaît très bien les capacités de Messi et sait qu’à tout moment il est capable de changer la réalité de n’importe quelle équipe.

Fàbregas a clairement indiqué que la meilleure chose que les fans du PSG puissent faire avec Leo est de le respecter et de le soutenir dans ses moments de faible performance, car chaque fois qu’il gagne en confiance, il fait des choses merveilleuses sur le terrain. «Il vaut mieux être reconnaissant et le soutenir au lieu de le battre.»

Cesc Fàbregas et Lionel Messi ont une grande amitié

Cesc et Messi se sont rencontrés pendant leur jeunesse à La Masía et, malgré le fait que le natif de Barcelone ait emprunté un chemin différent du sien, les deux se sont rencontrés à nouveau en 2011 lors de son retour dans l’équipe en tant que l’une des signatures vedettes.

En effet, Cesc Fabregas et Daniela Seeman, sa femme, s’entendent à merveille avec Messi et Antonela Roccuzzo, avec qui ils organisent des sorties en groupe et des rencontres à domicile divertissantes.