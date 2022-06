Il déclare : «Robert Lewandowski serait un remplaçant parfait pour…»

Dans une interview accordé au journal espagnol Marca, Éder Militão, défenseur central signé par le Real Madrid en provenance du FC Porto en 2019, en échange de 50 millions d’euros, a abordé plusieurs sujets.

Lorsqu’on lui a demandé s’il justifiait déjà d’être le défenseur le plus cher de l’histoire du club blanc, l’international brésilien a été péremptoire.

«Oui. Je l’ai très bien prouvé. Quand je suis arrivé, ça ne s’est pas bien passé car j’avais devant moi deux défenseurs centraux (en référence à Sergio Ramos et Raphael Varane), qui étaient ensemble depuis longtemps.», a-t-il déclaré.

À propos du partenariat avec David Alaba, Militão a déclaré : «Je pense que nous sommes le meilleur duo au monde pour tout ce que nous avons gagné».

Le Brésilien en a également profité pour faire l’éloge d’Antonio Rudiger, en signant les Merengues pour la saison prochaine. «C’est un bon défenseur central, comme nous le savons tous. Je lui souhaite la bienvenue», a souligné le défenseur formé à São Paulo.

Concernant le triomphe en Ligue des champions, le centre de 24 ans a souligné que le Real Madrid «a traversé des moments difficiles, mais a toujours cru que nous pouvions atteindre la finale et gagner les 14e. Nous savions que cela allait être très difficile, mais nous n’avons jamais cessé de croire».

Enfin, en ce qui concerne la Coupe du monde au Qatar, Militão a révélé que «c’est une joie et aussi un rêve de réaliser tout cela et de jouer dans une Coupe du monde. Tout joueur de football sait à quel point c’est important. Ce sera ma première opportunité de vivre tout cela» et a montré la confiance dans l’hexa de la part du Brésil : «Nous sommes favoris, j’espère que nous pourrons gagner», a-t-il conclu.

Cette saison, Éder Militão était un élément essentiel du plan de l’entraîneur Carlo Ancelotti, disputant 51 matchs avec le Real Madrid. Le central a marqué deux buts, fait deux passes décisives et, en plus de remporter la Ligue des champions, il a soulevé les trophées de la ligue espagnole et de la Super Coupe d’Espagne.