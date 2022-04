Il déclare : «J’ai vu Ronaldinho, Zidane, Kaka et Diego mais le meilleur de tous…»

Il y a quelque temps, alors qu’il était encore à Tottenham, on a demandé à Christian Eriksen de nommer la légende avec laquelle il aurait le plus aimé partager une équipe. Et il a fini par mentionner un 10 historique très spécial.

Bien que la plupart des joueurs de sa génération s’en tiennent généralement à des personnages comme Ronaldinho, Zinedine Zidane ou Kaká pour répondre à ce type de questions, l’actuel footballeur de Brentford, qui a été champion de la Serie A avec l’Internazionale, a mis en avant le légendaire Michael Laudrup comme son partenaire rêvait à l’intérieur du champ.

C’est vrai, Eriksen a accepté qu’il aurait adoré être associé à ce que beaucoup considèrent comme le talent danois le plus impressionnant de tous les temps.

«Avec quelle légende aurais-je aimé jouer ? Michael Laudrup», a répliqué l’ancien de l’Ajax, dans la rubrique On The Spot du média officiel de l’UEFA.

Laudrup faisait partie de la Dream Team de Johan Cruyff au FC Barcelone, où il a remporté 9 titres (quatre Ligues consécutives et la première Coupe d’Europe de l’histoire du club).

Il a également joué pour le Real Madrid pendant quelques saisons. Il s’est démarqué dans le football italien à la fois dans la Lazio et la Juventus.

Il a été champion d’Italie, d’Espagne et des Pays-Bas. Il a représenté l’équipe nationale danoise senior pendant plus d’une décennie. Et il a marqué plus de 200 buts en tant que professionnel. Sans aucun doute, l’un des meilleurs footballeurs de la dernière ère.