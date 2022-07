Il déclare : «Il y a dix ans, j’aurais embauché Lewandowski, pas maintenant parce que…»

Giorgio Chiellini, la légende de la Juventus, a exhorté son ancien club à recruter un jeune attaquant. Il s’agit de Christian Pulisic, l’américain de Chelsea lors de l’actuelle fenêtre de transfert.

L’ancien défenseur des Bianconeri estime que l’international américain sera un atout précieux pour les géants turinois, qui ont connu des difficultés ces dernières saisons.

Giorgio Chiellini a passé la majeure partie de sa carrière à Turin, où il a fait un passage pendant 18 ans avec les géants italiens, qui s’est terminé plus tôt cet été. Il a récemment signé avec le LAFC et continuera sa carrière dans la MLS.

S’adressant à ESPN, Chiellini a expliqué que la Vieille Dame devrait se pencher sur le transfert de l’international américain :

«Honnêtement, c’est la première fois que je l’entends, mais je pense que la Juventus a besoin d’un ailier comme Pulisic.

Il est très bon, je pense, quand il part du côté et entre à l’intérieur, et avec la blessure de Chiesa, il sera sûrement encore de retour, mais pas avant Septembre, et dans les premiers mois, sûrement il peut jouer tous les matchs.

Avec l’arrivée d’Angel Di Maria, Pulisic pourrait être le fantastique troisième ailier de la Juve. Il s’est amélioré d’année en année, il a fait une saison fantastique à Chelsea», a-t-il déclaré.

En effet, l’arrivée de Pulisic serait une signature intéressante pour le géant de la Serie A qui a un besoin en urgence d’options offensives après les départs de Paulo Dybala et Federico Bernardeschi.

La star des Blues pourrait alors faire équipe avec Angel di Maria et Federico Chiesa pour renforcer les chances de l’équipe de remporter le Scudetto la saison prochaine.

En outre, le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt a vu son avenir sous les feux de la rampe, les Blues souhaitant faire venir la star à Stamford Bridge.

Cependant, son avenir pourrait dépendre de Christian Pulisic, que la Juventus a demandé à Chelsea, selon les informations de Matteo Moretto (via Sports Illustrated).