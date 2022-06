Il critique Salah : «avec l’équipe nationale, il n’a pu rien gagné…»

Antonio Rüdiger lors de la conférence de presse de son officialisation au Real Madrid a déclaré qu’il a été courtisé par le FC Barcelone, mais il a décliné l’offre pour rejoindre les madrilènes.

Antonio Rudiger, qui pour beaucoup est le défenseur le plus coriace de la Premier League, est un nouveau joueur du Real Madrid. Le contrat signé par l’Allemand portera sur quatre saisons, un salaire de 9 millions d’euros et une clause de sortie de 400 millions d’euros.

Rudiger est une demande expresse de Carlo Ancelotti, qui voit l’Allemand comme le saut définitif dans la partie défensive. Le point culminant est que le Real Madrid remporte une course qui comprenait la Juventus, le Bayern Munich, le FC Barcelone et même le Paris Saint Germain.

Dans sa présentation, Rudiger a avoué que le FC Barcelone avait tenté de le signer : «Il y avait un intérêt du FC Barcelone, il y avait des contacts mais j’ai demandé à mon frère (son représentant) que ce que je voulais, c’était venir au Real Madrid. Ancelotti m’a appelé. pour la première fois c’était en avril et ce contact était très important, car c’est là que j’ai décidé de jouer pour ce club. D’autres personnes m’ont contacté pour me convaincre, mais j’étais convaincu de ce que je voulais. Ancelotti m’a expliqué qu’il me voulait ici, qu’il me faisait confiance».

De plus, Rudiger a rappelé la série de la Ligue des champions contre le Real Madrid : «C’était un match spécial, très intense. C’était la première fois que je jouais au Bernabéu et pour moi il y avait des émotions incroyables . Après le troisième but, il y avait encore un bonne ambiance dans le stade. J’ai emporté beaucoup d’émotions avec moi et aujourd’hui est une journée incroyable pour moi».

Le défenseur a également été félicité par Florentino, qui a ouvert la conférence de presse de l’Allemand: «Aujourd’hui, un de ces joueurs arrive au Real Madrid qui nous aidera à être meilleurs, avec humilité, avec les valeurs qui sont toujours présentes au Real Madrid, avec le désir de continuer à grandir toujours. Un de ces joueurs arrive au Real Madrid qui nous rendra plus forts, un homme qui laissera son âme à chaque match. Antonio Rüdiger, à partir de maintenant, tu fais partie d’un club et d’une famille unique , le club des 14 Coupes d’Europe»