Il critique le Brésilien : «Neymar est un vrai pleurnichard»

Ancien international néerlandais qui a remporté le Championnat d’Europe en 1988 et a été double champion avec Milan, Marco Van Basten a déclaré que le footballeur du PSG Neymar est un pleurnichard.

Marco Van Basten, déjà retraité et désormais commentateur sportif, a vivement critiqué le Brésilien et l’a accusé d’être provocateur et d’avoir la protection des arbitres. «Il n’y a pas l’autorisation de le toucher. C’est une personne désagréable sur le terrain. il commet une faute sur quelqu’un et à la suivante il est à nouveau la victime», a déclaré l’ancien Ballon d’or de 1988, 1989 et 1992 dans des déclarations à la chaîne Ziggo Sports de son pays.

La critique de l’ancien de l’Ajax est intervenue après l’égalité entre l’équipe parisienne et Reims. De plus, il est à noter qu’actuellement, Neymar est le joueur qui a reçu le plus de fautes sur les 10 matchs qui ont été disputés en Ligue 1. Van Basten a déjà critiqué Leo Messi il y a quelques mois, assurant qu’il ne faisait pas partie des trois meilleurs joueurs de l’histoire et qu’il n’est pas un leader au sein de ses équipes.