Il critique encore Neymar : «il est le plus gros échec de l’équipe, un fiasco…»

Le Paris Saint Germain a perdu un de ces matchs qu’il ne pouvait pas perdre. Les hommes de Galtier ont échoué 1-0 contre le Stade rennais, ils ont mal joué et les locaux les ont battus avec attitude, personnalité, ce qui a déclenché une vague de critiques de la part des supporters du Paris Saint Germain et des plus importants médias locaux de France.

Avec cette défaite, Lens n’était plus qu’à trois points du PSG et l’Olympique de Marseille à seulement cinq points. Les critiques sont tombées sur plusieurs footballeurs mais principalement sur un : Neymar. Le Brésilien, depuis son retour de la Coupe du monde, est un autre joueur. Vous pouvez le voir déconfit, triste et irascible, se battre avec des rivaux et protester bruyamment avec les arbitres.

Cette image de Neymar a fait exploser Daniel Riolo, journaliste de RMC Sports, qui n’a rien sauvé et pointé du doigt le Brésilien. «Est-ce qu’on se rend compte que Neymar, en termes d’embauche et de salaire, est le plus gros échec de l’histoire du football ? Je ne peux pas penser à un plus gros échec pour ce que ça a coûté, c’est horrible. fin 2020 ne signifie pas que cela vous sauvera la vie», a lancé Riolo.

Pour conclure, il ajoute : «il s’est moqué de tous les supporters du Paris Saint Germain en faisant une bonne demi-saison parce qu’il avait une Coupe du monde à préparer. En termes de transferts, de salaire, c’est le plus gros fiasco de l’histoire. du foot».