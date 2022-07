Il chute de la 6e étage à cause de sa petite amie

Le 14 avril 2019, Marie-Pascale Sidolle, 54 ans, avait pris son service à l’hôpital d’Avignon, dans le Vaucluse.

Dix minutes plus tard, elle avait quitté l’établissement. Sur la vidéosurveillance de l’hôpital, on la voyait dans sa voiture assise sur le siège passager et au volant, il y avait un homme.

Après on n’a plus aucun signe de vie de l’aide-soignante. La twingo blanche de Marie-Pascale Sidolle sera retrouvée calcinée le lendemain dans un endroit isolé d’un quartier d’Avignon.

Le conducteur n’a jamais pu être identifié car les images de vidéosurveillance sont très floues.

En janvier 2021, les ossements de la disparue avaient été découverts par un chasseur à Aramon, dans le Gard, à une quinzaine de kilomètres d’Avignon.

Mercredi, un homme de 58 ans a été interpellé à son domicile d’Avignon et placé en garde à vue. Il s’agit de l’ex-compagnon de Marie-Pascale et père de sa fille.

Le couple était séparé depuis plusieurs mois. Le quinquagénaire a été mis en examen vendredi pour «enlèvement et séquestration suivis de meurtre», et placé en détention provisoire.